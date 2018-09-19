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Трамп передумал вводить санкции против "Северного потока-2"

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Brian Cahn
Американский лидер разрешил европейцам тратить деньги, как им вздумается

Вашингтон не намерен наказывать иностранные компании, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он пояснил, что европейские страны будут и без санкций наказаны за участие в российском проекте – от них потребуют ответа недовольные лишними тратами граждане ЕС.

"Мы не планируем это делать (вводить санкции), - сообщил Трамп после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. – Мы просто думаем, что, к большому сожалению, немецкий народ платит миллиарды и миллиарды долларов в год за энегоресурсы из РФ. И я могу вас заверить, немецкому народу это не нравится", – приводит РИА "Новости" слова Трампа.

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Надо сказать, что польский лидер возлагал на переговоры в Вашингтоне большие надежды. Он планировал раскрыть глаза американскому коллеге на то, что из-за присутствия на европейском рынке топлива из России США не могут сбывать в ЕС свой СПГ. Судя по всему, Трамп уверениям не внял. Но Дуда продолжает надеяться, что способный на спонтанные решения глава Белого дома все-таки введет санкции против "Северного потока-2" и остановит проект.

"Решение в руках президента США. Надеюсь, что господин президент это решение примет", – прокомментировал Дуда итоги встречи с Трампом в эфире Польского телевидения.

Противники России ищут в "Северном потоке-2" политический подтекст, поскольку экономических аргументов у них нет, отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. "Ключевой бенефициар "Северного потока - 2", Германия, видит в нем экономический стимул, поэтому с ним и работает. И не видит здесь никакой политики, – указал Пикин в эфире НСН. – А Польша, Украина не находят здесь экономических аргументов, поэтому работают на уровне политических доводов", – пояснил свою точку зрения эксперт.

Николай ВИКТОРОВ
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