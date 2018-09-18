Европейцы не заметят "Северный поток-2"

Трубопровод изменит ситуацию только для Украины

Введение в эксплуатацию нового газопровода из России никак не скажется на европейских странах: они не станут энергетически зависимы от Москвы больше, чем сейчас. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

"Европа и так уже полвека получает примерно те же объемы газа, которые будут прокачиваться через оба "Северных потока", но только не через территорию Украины. Получается, что, в общем-то, для европейцев мало что изменится – они будут получать столько же российского газа, сколько и прежде, только по другому маршруту", – отметил эксперт в интервью "Свободной прессе".

При этом гарантии поставок только возрастут. И не только из-за политической нестабильности Украины. ГТС на ее территории не модернизировалась с советских времен, поэтому в любой момент может выйти из строя, указал Юшков.

По его мнению, настойчивые предупреждения Вашингтона, что Европа, дескать, попадет в газовое рабство РФ после строительства "Северного потока – 2", имеют цель лишний раз склонить европейцев к покупке американского СПГ. Ведь страны ЕС, даже настроенные против Кремля, при подсчете выгод предпочитают российское голубое топливо.

"Кто сейчас мешает тем странам Европы, которые выступают против российского газа, закупать американский СПГ?" – задается вопросом Юшков. Он отмечает, что в Европе сейчас уже довольно много терминалов для приема СПГ. "Они могут ежегодно перерабатывать 100 млрд кубометров "голубого топлива". При этом их мощности используются примерно на четверть. Никто не стремится наращивать закупку и переработку СПГ, поскольку выгодней закупать трубопроводный, менее дорогой газ", – подчеркнул эксперт.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что на Западе все, кроме Германии и Австрии, поддерживают отрицательное отношение к "Северному потоку – 2", который мешает европейцам диверсифицировать поставки.