Германия разочаровала союзников

Прагматичные немцы – не те партнеры, которые готовы работать себе во вред по чужой указке. Примерно это попыталась донести до своих читателей Handelsblatt. Авторитетная деловая газета подробно расписала в статье, почему Германия не станет покупателем американского сжиженного природного газа (СПГ).

Во-первых, в ФРГ нет инфраструктуры для приемки СПГ и его перевода в традиционное агрегатное состояние. В отличие от других членов ЕС, немцы, самый крупный покупатель и потребитель газа в Европе, не стали строить терминалы. При необходимости они могут воспользоваться услугами Норвегии или Прибалтики, которые СПГ-инфраструктуру возвели, но не используют на полную мощность.

Сам же Берлин не хочет вкладываться в строительство терминалов, потому что СПГ значительно дороже трубопроводного газа.

Во-вторых, в планах Германии к 2050 г. вообще отказаться от углеродных источников энергии. Соответственно, инвестиции в СПГ-инфраструктуру – это выброшенные деньги. Да, немецкие компании являются соинвесторами "Северного потока – 2", но это несравнимые суммы.

Есть и третья причина, указывает издание. Берлин не будет ставить свою энергобезопасность в зависимость от Вашингтона, вся политика которого в последнее время соответствует лозунгу "Америка превыше всего". Новые американские торговые пошлины, угрозы санкций и прочее еще раз продемонстрировали, как США относятся к союзникам. Россия же, как ранее и СССР, не раз доказывала, что политика политикой, а контракты контрактами. И рисковать таким положением дел – не в интересах ФРГ.

Между тем Вашингтон отвергает обвинения, что США выступают против "Северного потока – 2" лишь из желания продавать в Европу свой СПГ. Министр энергетики США Рик Перри прямо назвал эту версию "чепухой" и пояснил, что на самом деле американцы переживают за украинцев, которые останутся без транзитных доходов. "Иной позиции придерживается Германия и, может быть, Австрия. Но все остальные, с кем я говорил, хотят альтернативы "Северному потоку – 2", – заявил министр в интервью "Коммерсанту".