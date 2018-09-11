Шведы проиграли битву с "Северным потоком-2"

МИД страны надоело оправдываться за своих политиков

Швеция подписала все документы, касающиеся прокладки газопровода "Северный поток-2". Отозвать их уже невозможно. Об этом заявил шведский посол в Москве Петер Эриксон.

"Те разрешения, которые нужны были для "Северного потока-2", Швеция выдала. Так как это не касается территориальных вод, то возможностей остановить проект нет, – сообщил посол РИА "Новости". – Да, все политические партии Швеции сказали, что не очень хорошо к нему относятся, но мы ничего не можем сделать против него", – отметил дипломат.

На прошлой неделе представители ряда политических сил Швеции выступили с критикой "Северного потока-2". Они отмечали, что еще одна российская труба в Европу помешает намерениям европейцев развивать источники возобновляемой энергии. Кроме того, были высказаны опасения, что работы специалистов РФ у берегов Швеции угрожают безопасности страны.

Однако МИД Швеции дал понять, что политики в Стокгольме могут только чесать языки об СП-2. "По международному праву мы могли только осуждать проект из-за того, как он может отразиться на окружающей среде. Но требовать не строить его мы не можем", – подтвердил Эриксон. А поскольку компании-оператору проекта удалось доказать, что экологических повреждений газопровод не нанесет, шведское руководство подписало согласие.

"Северный поток-2" соединит напрямую побережье РФ и ФРГ. По плану, труба пройдет по дну Балтийского моря через территориальные или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На данном этапе с разрешительной документацией тянет только Копенгаген. Между тем, строительство подводного участка в районе Финляндии уже стартовало.