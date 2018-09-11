Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Шведы проиграли битву с "Северным потоком-2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Sauer
МИД страны надоело оправдываться за своих политиков

Швеция подписала все документы, касающиеся прокладки газопровода "Северный поток-2". Отозвать их уже невозможно. Об этом заявил шведский посол в Москве Петер Эриксон.

"Те разрешения, которые нужны были для "Северного потока-2", Швеция выдала. Так как это не касается территориальных вод, то возможностей остановить проект нет, – сообщил посол РИА "Новости". – Да, все политические партии Швеции сказали, что не очень хорошо к нему относятся, но мы ничего не можем сделать против него", – отметил дипломат.

По теме

На прошлой неделе представители ряда политических сил Швеции выступили с критикой "Северного потока-2". Они отмечали, что еще одна российская труба в Европу помешает намерениям европейцев развивать источники возобновляемой энергии. Кроме того, были высказаны опасения, что работы специалистов РФ у берегов Швеции угрожают безопасности страны.

Однако МИД Швеции дал понять, что политики в Стокгольме могут только чесать языки об СП-2. "По международному праву мы могли только осуждать проект из-за того, как он может отразиться на окружающей среде. Но требовать не строить его мы не можем", – подтвердил Эриксон. А поскольку компании-оператору проекта удалось доказать, что экологических повреждений газопровод не нанесет, шведское руководство подписало согласие.

"Северный поток-2" соединит напрямую побережье РФ и ФРГ. По плану, труба пройдет по дну Балтийского моря через территориальные или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На данном этапе с разрешительной документацией тянет только Копенгаген. Между тем, строительство подводного участка в районе Финляндии уже стартовало. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Крым оставил европейцев в дураках

Гости из Швейцарии ехали на полуостров с убеждениями, которые на месте буквально рухнули

Поляки похвастались антироссийскими чистками

Из МИД страны выгнали всех "коммунистов" и выпускников МГИМО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей