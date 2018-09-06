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Шведы выступили против "Северного потока - 2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov/
В Стокгольме считают российский проект угрозой для безопасности страны

Политические партии Швеции хотят запретить строительство газопровода "Северный поток – 2".

Местная радиостанция опросила представителей разных партий об их отношении к проекту. Большинство из них считают, что российский газопровод только навредит Стокгольму в политическом и экономическом плане.

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"Северный поток – 2" – это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности", – цитирует уполномоченную Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрем Sveriges Radio.

Евродепутат от Христианско-демократической партии Швеции Ларс Адактуссон утверждает, что Россия якобы не уважает международное право и присоединила к себе Крым. По его мнению, Европа должна наказать за это Москву и не быть зависимой от ее газа.

Член Совета по делам Европейского союза и депутат Левой партии Йенс Хольм подчеркнул, что странам Старого Света нужно издать новые законы, которые не позволят России продолжить строительство газопровода.

"Ничего сложнее и не требуется. Проект ""Северный поток – 2" будет заблокирован", – добавил он.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Поставки газа должны начаться уже в 2019 году, напоминает "Национальная служба новостей".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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