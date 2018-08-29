Санкции заставят Германию выйти из "Северного потока – 2"

Американцам удалось нащупать слабое звено среди участников проекта

Немецкая энергетическая компания Uniper не исключает своего отказа от участия в проекте строительства подводного газопровода, если США наложат ограничения на партнеров России. С таким заявлением выступил заместитель генерального директора компании по финансам Кристофер Делбрюк.



"Мы не можем рисковать, как компания, тем, что фактически окажемся под американскими санкциями. В этом случае мы были бы исключены из платежного оборота и не смогли бы торговать за американские доллары. Такие вещи мы, как компания, себе позволить не можем принципиально", – приводит слова топ-менеджера издание Finanz Nachrichten.

Uniper наряду с другими европейскими компаниями участвует в софинансировании строительства "Северного потока – 2". Вклад немецкой компании составляет €950 миллионов. В состав консорциума континентальных инвесторов также входят другая немецкая компания Wintershall ("дочка" BASF), британско-нидерландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV AG и французская Engie SA. Пять компаний должны суммарно внести в общий котел €4,75 миллиарда. Столько же заплатит "Газпром", который является единственным акционером проекта.

Европейский бизнес крайне возмущен угрозами Вашингтона ввести санкции против компаний, сотрудничающих с Россией в сфере энергетики. Такое вмешательство компании считают противозаконным и неуместным. Препятствия "Северному потоку – 2" связывают с желанием американцев захватить европейский рынок и увеличить поставки собственного сжиженного природного газа.

Представители компаний – участниц "Северного потока – 2" требуют от властей стран ЕС поставить американцев на место. Они не хотят терять прибыль, но в то же время всерьез опасаются последствий введения санкций. Uniper стала первой компанией, которая заявила о возможности выхода из проекта. Не исключено, что за ней могут последовать и другие. Ходят слухи, что в Вашингтоне уже готовы санкционные меры в отношении "Северного потока – 2" и его участников. Вопрос не в том, введут или нет санкции, а в том, когда введут и что они будут предусматривать.

Эксперты, однако же, говорят, что даже если США введут против партнеров "Газпрома" самые жесткие санкции, строительство газопровода остановить будет практически невозможно. В районе немецкого Грайфсвальда уже ведутся работы по укладке труб. В стройку уже вложено около €4 миллиардов. Даже если "Газпром" все покинут, он сможет попросить денег у государств.

"Реализация проекта принципиально возможна, но "Газпрому" как минимум придется искать дополнительное финансирование на 0,95–4,75 млрд евро. Возможны технологические сложности из-за опасений подрядчиками вторичных санкций. "Газпром" – госкомпания, и продолжение инвестпрограммы будет скорее политическим решением российских властей", – заявил в интервью Life.ru аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин. Специалист отметил, что с самого начала у проекта не прослеживалось экономического обоснования: он играет прежде всего геополитическую роль.

Так что даже при самом неблагоприятном варианте труба будет проложена. Правда, реализация проекта может сдвинуться по срокам, например в том случае, если под санкции попадут и подрядчики Nord Stream 2 AG (компании – оператора газопровода), которые отвечают за поставку оборудования, укладку труб и так далее.

Газопровод "Северный поток – 2" будет состоять из двух ниток, протянутых от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря. Мощность магистрали составит 55 млрд куб. м газа в год. Предполагается, что его строительство будет завершено в конце 2019 года.