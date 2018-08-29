Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Санкции заставят Германию выйти из "Северного потока – 2"

Фото: DPA/TASS
Американцам удалось нащупать слабое звено среди участников проекта

Немецкая энергетическая компания Uniper не исключает своего отказа от участия в проекте строительства подводного газопровода, если США наложат ограничения на партнеров России. С таким заявлением выступил заместитель генерального директора компании по финансам Кристофер Делбрюк.

"Мы не можем рисковать, как компания, тем, что фактически окажемся под американскими санкциями. В этом случае мы были бы исключены из платежного оборота и не смогли бы торговать за американские доллары. Такие вещи мы, как компания, себе позволить не можем принципиально", – приводит слова топ-менеджера издание Finanz Nachrichten.

По теме

Uniper наряду с другими европейскими компаниями участвует в софинансировании строительства "Северного потока – 2". Вклад немецкой компании составляет €950 миллионов. В состав консорциума континентальных инвесторов также входят другая немецкая компания Wintershall ("дочка" BASF), британско-нидерландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV AG и французская Engie SA. Пять компаний должны суммарно внести в общий котел €4,75 миллиарда. Столько же заплатит "Газпром", который является единственным акционером проекта.

Европейский бизнес крайне возмущен угрозами Вашингтона ввести санкции против компаний, сотрудничающих с Россией в сфере энергетики. Такое вмешательство компании считают противозаконным и неуместным. Препятствия "Северному потоку – 2" связывают с желанием американцев захватить европейский рынок и увеличить поставки собственного сжиженного природного газа.

Представители компаний – участниц "Северного потока – 2" требуют от властей стран ЕС поставить американцев на место. Они не хотят терять прибыль, но в то же время всерьез опасаются последствий введения санкций. Uniper стала первой компанией, которая заявила о возможности выхода из проекта. Не исключено, что за ней могут последовать и другие. Ходят слухи, что в Вашингтоне уже готовы санкционные меры в отношении "Северного потока – 2" и его участников. Вопрос не в том, введут или нет санкции, а в том, когда введут и что они будут предусматривать.

Эксперты, однако же, говорят, что даже если США введут против партнеров "Газпрома" самые жесткие санкции, строительство газопровода остановить будет практически невозможно. В районе немецкого Грайфсвальда уже ведутся работы по укладке труб. В стройку уже вложено около €4 миллиардов. Даже если "Газпром" все покинут, он сможет попросить денег у государств.

"Реализация проекта принципиально возможна, но "Газпрому" как минимум придется искать дополнительное финансирование на 0,95–4,75 млрд евро. Возможны технологические сложности из-за опасений подрядчиками вторичных санкций. "Газпром" – госкомпания, и продолжение инвестпрограммы будет скорее политическим решением российских властей", – заявил в интервью Life.ru аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин. Специалист отметил, что с самого начала у проекта не прослеживалось экономического обоснования: он играет прежде всего геополитическую роль.

Так что даже при самом неблагоприятном варианте труба будет проложена. Правда, реализация проекта может сдвинуться по срокам, например в том случае, если под санкции попадут и подрядчики Nord Stream 2 AG (компании – оператора газопровода), которые отвечают за поставку оборудования, укладку труб и так далее.

Газопровод "Северный поток – 2" будет состоять из двух ниток, протянутых от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря. Мощность магистрали составит 55 млрд куб. м газа в год. Предполагается, что его строительство будет завершено в конце 2019 года.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

За Солнцем нашли неизвестную планету

Небесное тело оказалось похожим на Землю

Россияне попали в крупную аварию в Турции

Туристы возвращались домой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей