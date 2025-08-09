Волочкова ответила недовольным россиянам из-за ее поведения в самолете

Знаменитость уверена, что любой человек был бы счастлив видеть ее ноги у себя над головой

Недавно отдохнувшая на Мальдивах Анастасия Волочкова снова угодила в скандал. Артистка возмутила общественность тем, что во время рейса в Москву закинула ноги на спинку кресла спереди. Фотография с торчащими носками звезды разлетелась по Сети и вызвала неоднозначную реакцию.

В итоге Волочковой пришлось прокомментировать свое поведение, но больше внимания она уделила полету в эконом-классе. По ее словам, она была вынуждена купить недорогие билеты, поскольку летела к своему больному отцу. Знаменитость старалась никому не мешать, поэтому выкупила сразу два кресла.

"Мой директор понимал, что придется брать билет в последний момент. Не было места на первом ряду, чтобы я могла свои священные ноги… Да, потому что мои ноги имеют особенное значение для отечественного искусства!" – призналась Анастасия.

Также балерина не понимает, в чем суть претензий россиян. Стюардесса также не заметила в ее поведении ничего вызывающего, а просто укрыла артистку во время сна. Волочкова уверена, что любой человек был бы счастлив, если она положила "свои ноги священные" ему на на кресло, поскольку она является выдающейся личностью.