Дэниэл Рэдклифф поставил точку в слухах о своем участии в новом "Гарри Поттере"

Поклонники с нетерпением ждут новый телепроект

Премьера нового сериала по книгам Джоан Роулинг намечена на 2027 год. После анонса фанаты начали гадать, вернутся ли в историю актеры из оригинальной саги.

Однако Дэниэл Рэдклифф в недавнем интервью заявил, что появляться в новом проекте не планирует. Он отметил, что создатели хотят начать все заново, чтобы показать свежий взгляд на мир магии, и добавил, что и сам он не ищет путей вернуться к прежней роли.

Любимец публики признался, что рад передать образ "мальчика, который выжил" новому исполнителю. Для него эта роль стала судьбоносной: за десять лет съемок он заработал более ста миллионов долларов и обрел мировую известность. Вместе со славой пришли и сложности – актер столкнулся с депрессией и алкогольной зависимостью, но сумел преодолеть трудный период. Сейчас он ведет спокойную жизнь и работает над новыми проектами. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

