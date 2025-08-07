Волочкова устроила новый скандал в самолете

Для звезды это не первый дебош

Анастасия Волочкова вновь привлекла к себе внимание странным поведением, на этот раз на борту авиарейса из Санкт-Петербурга в Москву. Во время полета артистка развлекала пассажиров эконом-класса неожиданным представлением: закинула ноги на спинку впередистоящего кресла, вызвав явное недоумение у соседей.

После посадки балерина отличилась и на взлетной полосе – она попыталась догнать автобус, который увозил пассажиров к терминалу. На видео, появившемся в Сети, видно, как звезда бежит за транспортом, но безуспешно.

Этот случай – не первый в череде скандалов с участием звезды. В 2022 году она уже попадала в неприятную ситуацию на борту: во время возвращения с Мальдив отказалась надевать маску и громко возмущалась, а еще хвасталась тем, что вместе с попутчиками распивала джин.

Тогда же она устроила конфликт с полицейскими в аэропорту и, по словам очевидцев, обнажила грудь, доказывая свое превосходство в женственности.

К слову, ранее артистка оценила подтанцовку на концерте Булановой.