Волочкова устроила новый скандал в самолете

Российская артистка устроила грандиозный скандал в самолете
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
Для звезды это не первый дебош

Анастасия Волочкова вновь привлекла к себе внимание странным поведением, на этот раз на борту авиарейса из Санкт-Петербурга в Москву. Во время полета артистка развлекала пассажиров эконом-класса неожиданным представлением: закинула ноги на спинку впередистоящего кресла, вызвав явное недоумение у соседей.

После посадки балерина отличилась и на взлетной полосе – она попыталась догнать автобус, который увозил пассажиров к терминалу. На видео, появившемся в Сети, видно, как звезда бежит за транспортом, но безуспешно.

Этот случай – не первый в череде скандалов с участием звезды. В 2022 году она уже попадала в неприятную ситуацию на борту: во время возвращения с Мальдив отказалась надевать маску и громко возмущалась, а еще хвасталась тем, что вместе с попутчиками распивала джин.

Тогда же она устроила конфликт с полицейскими в аэропорту и, по словам очевидцев, обнажила грудь, доказывая свое превосходство в женственности.

К слову, ранее артистка оценила подтанцовку на концерте Булановой.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

Путин передал Трампу тайное послание на встрече с Уиткоффом: подробности

Американский политик был сильно воодушевлен инициативой со стороны главы России

Российский президент дважды за сутки унизил Трампа: в Китае восторг

Американского президента назвали "посмешищем"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей