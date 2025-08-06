Волочкова оценила подтанцовку на концерте Булановой

Волочкова оценила подтанцовку на концерте Булановой
Фото: АГН "Москва"
Балерина не сдерживалась в своей реакции

Недавнее представление Татьяны Булановой перед публикой стало хитом в соцсетях, но не из-за артистки, а ее подтанцовки. У народа остались смешанные впечатления от внешнего вида и особенностей танцевальной постановки, что стало поводом для обилия шуток.

Публика обратила внимание, что танцоры выглядят слишком возрастными и танцуют на сцене так, как будто давно пережили профессиональное выгорание. Одни негодуют, почему певица не поставила более энергичных и молодых артистов, а другие, напротив, уважают знаменитость за то, что она не стала избавляться от своей команды, с которой, вероятно, работает долгие годы.

Особое впечатление увиденные танцы также произвели на Анастасию Волочкову, которая не стала сдерживать своей реакции. По ее мнению, подобное представление – это неуважение к зрителю, и вряд ли люди снова придут на артистку после такого.

"Я видела комментарий, в котором пользователи написали: "Вы их с улицы подобрали?" Похоже, что так. Я никогда не променяю профессионализм на то, чтобы делать какую-то чухню. То, что я увидела, – полная дичь",

– сказала балерина.

Источник: Абзац
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