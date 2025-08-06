Волочкова оценила подтанцовку на концерте Булановой

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Недавнее представление Татьяны Булановой перед публикой стало хитом в соцсетях, но не из-за артистки, а ее подтанцовки. У народа остались смешанные впечатления от внешнего вида и особенностей танцевальной постановки, что стало поводом для обилия шуток.
Публика обратила внимание, что танцоры выглядят слишком возрастными и танцуют на сцене так, как будто давно пережили профессиональное выгорание. Одни негодуют, почему певица не поставила более энергичных и молодых артистов, а другие, напротив, уважают знаменитость за то, что она не стала избавляться от своей команды, с которой, вероятно, работает долгие годы.
Особое впечатление увиденные танцы также произвели на Анастасию Волочкову, которая не стала сдерживать своей реакции. По ее мнению, подобное представление – это неуважение к зрителю, и вряд ли люди снова придут на артистку после такого.
"Я видела комментарий, в котором пользователи написали: "Вы их с улицы подобрали?" Похоже, что так. Я никогда не променяю профессионализм на то, чтобы делать какую-то чухню. То, что я увидела, – полная дичь",
– сказала балерина.
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