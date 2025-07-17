Эмму Уотсон лишили водительских прав

Актриса оказалась нарушительницей закона

Эмма Уотсон, звезда сказочных кинофильмов о Гарри Поттере, на полгода лишилась водительских прав – так решил суд в Хай-Уикоме. Причиной стало нарушение скоростного режима на одной из дорог Оксфорда, где камеры зафиксировали, как актриса управляла автомобилем на скорости 61 км/ч вместо положенных 48 км/ч.

На слушании звезда признала свою вину, но теперь не сможет садиться за руль вплоть до следующего года. Помимо временного запрета на вождение, ей назначили внушительный штраф – 1 340 долларов, что сейчас составляет около 101 тысячи рублей. Нарушение произошло на ее Audi S3 – стоимость такой машины в России превышает два миллиона рублей.

Примечательно, что это не первый случай, когда дорожная полиция заинтересовалась поведением актрисы за рулем. В прошлом году неприятный инцидент произошел возле паба в Стратфорде-на-Эйвоне: ее автомобиль оказался припаркован так, что один из сотрудников соседней пиццерии не смог выехать после 12-часовой смены. В итоге мужчине пришлось вызывать эвакуатор, а машину звезды отправили на штрафстоянку.

Позже актриса пыталась оспорить назначенный тогда штраф в 257 долларов, но судебные органы встали на сторону пострадавшего работника заведения. Известно, что ранее у актрисы не было серьезных проблем с законом, но в этот раз избежать санкций ей не удалось. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее стало известно о многочисленных штрафах нового мужа Ксении Бородиной.