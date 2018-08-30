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Дания не сможет отказаться от "Северного потока - 2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Sauer
У Копенгагена руки связаны международным правом

Власти Дании никаким образом не смогут противостоять реализации проекта строительства газопровода "Северный поток – 2", поскольку нет у них на это права. Об этом сегодня заявил руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов на пресс-конференции в Москве.

Он напомнил, что недавно компания Nord Stream 2 AG подала новую заявку датским регуляторам, скорректировав маршрут "СП-2", – теперь труба должна пройти не через территориальные воды Дании, а по экономической зоне скандинавского государства в Балтийском море.

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"Что это меняет? Это многое меняет. Потому что, согласно Конвенции ООН по морскому праву, страна, ее подписавшая, а Дания ее подписала, не имеет права запретить проход транспортных средств, а газопровод им является, в своей экономической зоне", – цитирует РИА "Новости" эксперта.

Он подчеркнул, что, согласно международному праву, Копенгаген вообще не имеет права отказать в заявке на прокладку газопровода в своей экономической зоне.

Новый трубопровод строится с уже рядом действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны государств, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании-оператору "СП-2" Nord Stream 2 AG осталось получить разрешения на строительство лишь от Дании.

Заявка на альтернативный маршрут прокладки трубы протяженностью 175 км к северо-западу от Борнхольма была подана в начале августа. Этот новый путь длиннее первоначального на 36 километров.

Наталья КУРИПКО
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