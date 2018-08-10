"Северный поток-2" сбился с пути
Компания-оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG сдалась. Устав ждать от Дании разрешения на прокладку газопровода вдоль ее побережья, она подала заявку на альтернативный маршрут. Трубу предлагается сдвинуть северо-западнее. В этом случае она будет пролегать в исключительной экономической зоне той же Дании, но не в ее территориальных водах.
"На основе результатов исследований, инженерной и экологической оценки, проведенных в последние месяцы, определен альтернативный маршрут протяженностью 175 километров к северо-западу от Борнхольма, который пересекает только экономическую зону Дании", – приводит РИА "Новости" сообщение оператора.
Новый путь длиннее прежнего на 36 км. Соответственно, газопровод обойдется дороже. К тому же, согласование может занять месяцы, а то и год. Однако все участники проекта согласились пойти на этот шаг. Впрочем, в Nord Stream 2 AG все-таки надеются, что здравый смысл Копенгагена возобладает и он даст разрешение на первоначальный маршрут, предварительно одобренный властями Дании. Поэтому первую заявку, поданную в апреле 2017 г., компания решила не отзывать.
Дания - единственная страна, затягивающая выдачу разрешения. Ранее прокладку трубы согласовали власти Германии, Швеции и Финляндии. Поэтому президент Украины Петр Порошенко так переполошился, что падет последний бастион, сдерживающий реализацию проекта. У себя в Facebook он опубликовал страстное воззвание к европейцам, где указал, насколько опасен этот "троянский конь Кремля" для геополитической безопасности ЕС.
"Призываю наших европейских партнеров как можно быстрее избавиться от обманчивых и пагубных кремлевских чар", – написал Порошенко и для наглядности опубликовал плакат с собственным суровым профилем.
Это уже не первый раз, когда на Украине вспоминают древнегреческую мифологию. Ранее "троянским конем для Европейского союза" назвал "Северный поток-2" глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, напоминает "360".
Газопровод "Северный поток – 2" пройдет по дну Балтийского моря напрямую от России до Германии. Прокладка морского участка уже стартовала. Строительство идет сразу от двух берегов.
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