ВТО защитила Россию от Евросоюза в газовом споре
Спор ЕС и РФ по третьему энергопакету разрешен. Его правоту по ряду пунктов признала третейская группа Всемирной торговой организации. Она опровергла законность преимущества поставок в Евросоюз не российского газа.
"Третейской группой признаны неправомерными… дискриминационные преимущества инфраструктурным проектам и наделение их статусом "проектов общего интереса", в случае, если они нацелены на поставку газа не из Российской Федерации", – говорится в докладе ВТО.
Разбирательства начались в апреле 2014 г., когда РФ предъявила в организацию иск относительно легитимности применения третьего энергопакета со стороны Евросоюза. Почти через два года делом занялась группа арбитров ВТО.
По мнению российской стороны, пункты проекта расходятся с обязательствами ЕС в торговой организации. Речь идет о базовых положениях, среди которых отсутствие дискриминации и свободный доступ к рынку.
Из документа следует, что газодобывающим компаниям нельзя иметь в собственности трубопроводы на территории европейского объединения. Их следует перепродать ЕС или передать независимым компаниям союза. Он, в свою очередь, уверял в правомерности третьего энергопакета, который, по словам "ответчика", соответствует требованиям ЕС перед ВТО.
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