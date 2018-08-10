Санкции Вашингтона в отношении Москвы раздразнили Берлин

Планы США по расширению в адрес России ограничительных мер раскритиковали немецкие предприниматели, которые усмотрели в них угрозу и для компаний из ФРГ. Об этом заявил председатель "Восточного комитета – Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики" (OAOEV) Вольфганг Бюхель.

Он напомнил, что объявленный Вашингтоном новый пакет антироссийских санкций, который должен вступить в действие 22 августа, сочинен американской администрацией в связи с "делом Скрипаля". Также в Конгрессе готовятся еще четыре конкурирующих друг с другом законопроекта, но уже имеющих отношение к якобы вмешательству Москвы в выборный процесс в Штатах. По информации представителя немецкого бизнеса, все они имеют разделы, "предусматривающие применение законодательства США к европейской экономике".

"Таким образом, компании могут быть наказаны за участие в крупных энергетических проектах с российскими партнерами, такими как Nord Stream 2, на банки будут продолжать оказывать давление с тем, чтобы воздержаться от финансирования проектов с участием России", – отмечается в заявлении Бюхеля, обнародованном в пятницу, 10 августа.

"Все подобные попытки экстерриториального применения санкций США нарушают наш суверенитет, поэтому мы должны решительно защищаться от них независимо от того, против каких стран направлены эти меры", – подчеркнул он.

По его мнению, ЕС и правительство ФРГ обязаны напомнить Вашингтону о международных правах, в том числе о том, что экстерриториальное применение американских санкций к компаниям, которые находятся за пределами Штатов, противоречит международному праву. В качестве примера Бюхель привел ввод в действие блокировочного устава Евросоюза, запрещающего европейским компаниям соблюдать ограничительные меры американцев по отношению к Ирану.

"Этот статут должен быть универсальным и, таким образом, применяться к санкциям США против России", – утверждает глава OAOEV.

Кроме того, Брюссель должен найти решение, которое эффективно защитит "европейские компании от последствий незаконного и одностороннего применения" американских ограничений. Он выступил категорически против такого положения дел, что европейцы, исходя из законопроектов, вынуждены будут следовать линии поведения Вашингтона.

"США необходимо принять, что наши отношения с Россией гораздо более интенсивны, и мы преследуем собственные интересы, которые необходимо уважать", –резюмировал Бюхель.

О новом санкционном пакете стало известно 8 августа. Вашингтон увязал его с якобы использованием Россией запрещенных видов вооружения. На фоне подобных заявлений США уже второй день падают рубль и акции крупнейших российских компаний.