Американцы получат ответные меры на санкции против России
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что введение новых санкций со стороны США говорит о начале торговой войны с Россией. Об этом он рассказал во время встречи с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.
"Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны", – цитирует его РИА "Новости".
По словам Медведева, Москва ответит на эту войну не только экономическими, но и политическими мерами. Премьер-министр признался, что санкции значительно ограничивают экономическую мощь страны.
"Ничего хорошего в этом нет, потому что всякого рода ограничения в конечном счете сказываются на самочувствии экономики, на движении курса валют", – отметил Медведев.
При этом американцы уверены, что жесткие меры, в первую очередь, ударят по Вашингтону.
"Если законопроект будет принят, он "вобьёт клин" между США и Европой, еле достигшими консенсуса в отношении санкций, дестабилизирует энергетический и финансовый рынки, а американские компании будут вынуждены покинуть Россию и оставить её для соперников США из Китая и Европы", – считают журналисты The Hill.
Напомним, что 8 августа Вашингтон ввел первый пакет санкций против Москвы. Причиной стало якобы отравление Скрипалей в Солсбери. Россия готовит ответные меры, передает RT.
Сидите дома: МИД РФ пугает туристов
За рубежом царят Эбола, лесные пожары и массовые беспорядки
Доллар пострадает за антироссийские санкции
С радикальным предложением выступили в Совфеде
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Придумали и проплатили: Киев рассказал о катастрофе в Крыму
- Украинцев поздравят с независимостью по-бандеровски
- Не избежать: Киев приготовился к войне с Москвой
НЛО
- Уфологи рассказали о секретных базах пришельцев
- Военных США атаковал пришелец
- Земле грозит столкновение с планетой Нибиру
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина