Вашингтон столкнется с серьезными проблемами из-за введения ограничительных мер

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что введение новых санкций со стороны США говорит о начале торговой войны с Россией. Об этом он рассказал во время встречи с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.

"Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны", – цитирует его РИА "Новости".

По словам Медведева, Москва ответит на эту войну не только экономическими, но и политическими мерами. Премьер-министр признался, что санкции значительно ограничивают экономическую мощь страны.

"Ничего хорошего в этом нет, потому что всякого рода ограничения в конечном счете сказываются на самочувствии экономики, на движении курса валют", – отметил Медведев.

При этом американцы уверены, что жесткие меры, в первую очередь, ударят по Вашингтону.

"Если законопроект будет принят, он "вобьёт клин" между США и Европой, еле достигшими консенсуса в отношении санкций, дестабилизирует энергетический и финансовый рынки, а американские компании будут вынуждены покинуть Россию и оставить её для соперников США из Китая и Европы", – считают журналисты The Hill.

Напомним, что 8 августа Вашингтон ввел первый пакет санкций против Москвы. Причиной стало якобы отравление Скрипалей в Солсбери. Россия готовит ответные меры, передает RT.