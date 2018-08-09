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США наказали Россию новыми санкциями - за Скрипалей

Фото: Christian Ohde/ Global Look
Америка ввела "драконовские" ограничительные меры против нашей страны

И сделала это под придуманным предлогом, как обычно, ничего не объясняя, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

Госдепартамент объявил о принятии новых ограничений в среду, 8 августа. Якобы из-за "использования правительством Российской Федерации" нервно-паралитического вещества "Новичок" против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери", сообщили в дипмиссии. Но ни фактов, ни доказательств, "как уже повелось, не прозвучало".

А "на уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на секретность, отказалась дать пояснения", отметили в посольстве. При этом Россия все так же настаивает на открытом расследовании дела об инциденте в британском городе Солсбери и наказании виновных, кроме того, предлагает США обнародовать переписку по этому вопросу, но ответа с американской стороны не последовало, отметили в дипмиссии.

Ранее Госдеп заявил о введении новых санкций против России из-за так называемого дела Скрипаля. Руководство РФ, по данным американского внешнеполитического ведомства, применило химическое или биологическое оружие на территории Великобритании при попытке убийства гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, напоминает "Национальная служба новостей"

В Вашингтоне подготовили два пакета санкций. По первому – он вступит в силу 22 августа – запрещено поставлять в Россию продукции двойного назначения.

А согласно второму, который должны ввести через 90 дней, может ощутимо снизиться уровень дипломатических отношений между двумя странами, небо США закроют для "Аэрофлота", будет ограничен импорт и экспорт.

Но от второго пакета санкций в Америке могут отказаться, при условии что Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах".

Однако санкции вводятся выборочно, с соблюдением американских интересов. К примеру, космическую сферу, где без помощи России США не обойтись, и поставок деталей самолетов ограничения не затронут, отмечает "Пятый канал".  

На введение новых санкций США против России в связи с инцидентом в Солсбери уже откликнулись в Великобритании. Там приветствуют такое решение американцев, сообщили РИА "Новости" в канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства.

В начале марта в английском городе Солсбери, как считают британские власти, веществом А234 были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это вызвало громкий международный скандал. В Лондоне утверждают, что к происшествию причастна российская сторона, в Москве это категорически отрицают.

Полина ДОРОЖКИНА
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