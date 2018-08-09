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В России задумали отказаться от доллара в ответ на санкции США

Фото: GLOBAL LOOK press/Svancara Petr
С радикальным предложением выступили в Совфеде

В качестве одной из мер в ответ на грядущие санкции США в отношении России из-за "дела Скрипаля" может стать отказ Москвы от использования доллара. Об этом заявил член Совета Федерации Игорь Морозов.

"Конечно же, мы должны ответить и в первую очередь отказаться вместе с нашими партнерами по целому ряду экономических и интеграционных группировок от доллара и перейти на национальную валюту. Это то, о чем шла речь на последнем саммите БРИКС", – цитирует "Газета.ру" Морозова.

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Сенатор считает, что такой шаг может стать не только российским ответом на санкции, но и важным решением всего мирового сообщества, против которого Вашингтон развязывает войны.

По его словам, на уровне БРИКС уже сформирована группа резервных национальных валют и именно это является самым мощным раздражителем для американцев.

Между тем в конце июля на саммите организации в Йоханнесбурге президент РФ Владимир Путин говорил, что страна не намерена "делать никаких резких движений" в плане отказа "от доллара как от универсальной резервной валюты".

"Мы применяем его и будем применять настолько, насколько финансовые власти Соединенных Штатов не будут препятствовать использованию доллара в расчетах", – подчеркнул глава государства.

Накануне в Госдепе сообщили, что Вашингтон с 22 августа введет первый пакет новых санкций в адрес Москвы в связи с инцидентом в британском Солсбери 4 марта, во время которого получили отравление неизвестным веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон сразу же обвинил в ЧП Кремль и организовал антироссийскую кампанию.

Власти РФ считают, что Великобритания не предоставила никаких доказательств вины Москвы в случившемся, и полностью отрицают участие России в химатаке в Солсбери.

Елена УСОВА
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