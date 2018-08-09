Белый дом действует под диктовку европейских партнеров

Лондон надавил на Вашингтон, поэтому последний вспомнил о мартовском инциденте. Речь идет об отравлении на берегу Туманного Альбиона экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, из-за которого американцы прописали для РФ очередной пакет ограничений.

Новые санкции вступят в силу почти через две недели, 22 августа. Таким образом глава Белого Дома Дональд Трамп пытается реабилитироваться в глазах соотечественников и стран ЕС за чрезмерную лояльность по отношению к России, объясняет поведение США корреспондент Sky News Диана Магней.

Следующим шагом США после обвинений в отравлении, согласно закону о запрете использования химического или биологического оружия, должно стать техническое расследование, пояснила журналист.

"И если оно было использовано, санкции вводятся автоматически. Крайний же срок для введения таких санкций недавно истек, поэтому интересно, почему санкции вступили в силу именно сейчас", - задалась вопросом Магней во время прямого включения со студией, находясь в Москве.

И тут же ответила, что Госдеп США объяснил это трудностями, возникшими в процессе расследования. "Возможно, оказывалось также давление со стороны правительства Великобритании, которое, конечно, радостно встретило эти санкции. Возможно, они предоставили США больше данных по расследованию", – предположила корреспондент.

Еще одна версия нападок Вашингтона, по мнению Магней, - стремление Трампа загладить свою вину. В последнее время он был слишком мягок с Россией, что пришлось не по душе американским союзникам.

"С другой стороны, этот шаг также может быть попыткой уравновесить подход, который президент Дональд Трамп избрал по отношению к Владимиру Путину, в особенности то странно заискивающее поведение, которое Трамп демонстрировал на встрече с российским президентом в Хельсинки", - пояснила журналист.

Просроченные почти на полгода санкции против России в Кремле, по понятным причинам, приняли в штыки. "Мы считаем категорически неприемлемой увязку новых рестрикций, которые мы по-прежнему считаем незаконными, с "делом Солсбери". Мы еще раз самым решительным образом отвергаем какие-либо обвинения в контексте возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери. Об этом не может идти и речи", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "ТАСС".

Спикер Кремля подчеркнул, что недружественный шаг Вашингтона, во-первых, не соответствует международному праву, а, во-вторых, противоречит "конструктивной атмосфере", в которой прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки. В то же время Песков не стал торопить события. На вопрос, что Москва предложит в отместку, ответил: "Пока мы не поняли конкретно, официально о чем идет речь, говорить о каких-то контрмерах, разумеется, было бы неверно".

При этом он заверил, что Россия будет держать руку на пульсе относительно финансовой системы, поскольку предвидеть дальнейшие поступки заокеанских политиков не возможно.