Обвалу рубля нашли объяснение

Минфин увидел несколько причин обрушения курса национальной валюты

Ослабление рубля связано не только с тем, что США намерены ввести новые антироссийские санкции. Есть и другие факторы, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.



"Текущая волатильность на рынках связана как с очередной волной санкционной риторики США в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках", – цитирует министра ТАСС.

При этом вице-премьер отметил, что национальная экономика стала более устойчивой в последние годы и меньше зависит от внешнего влияния, например, колебания нефтяных котировок или экономических санкции со стороны Запада.

Силуанов подчеркнул, что Центробанк пристально наблюдает за ситуацией с курсом рубля и в случае необходимости готов вмешаться, чтобы нормализовать ее.

В четверг, 9 августа, на Московской бирже рубль опустился до отметки 65,55 руб. за доллар. Таким образом, за сутки российская валюта подешевела более чем на 2 рубля. Жители страны отреагировали на это своеобразно.