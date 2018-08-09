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Обвалу рубля нашли объяснение

Фото: pixabay.com
Минфин увидел несколько причин обрушения курса национальной валюты

Ослабление рубля связано не только с тем, что США намерены ввести новые антироссийские санкции. Есть и другие факторы, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Текущая волатильность на рынках связана как с очередной волной санкционной риторики США в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках", – цитирует министра ТАСС.

При этом вице-премьер отметил, что национальная экономика стала более устойчивой в последние годы и меньше зависит от внешнего влияния, например, колебания нефтяных котировок или экономических санкции со стороны Запада.

Силуанов подчеркнул, что Центробанк пристально наблюдает за ситуацией с курсом рубля и в случае необходимости готов вмешаться, чтобы нормализовать ее.

В четверг, 9 августа, на Московской бирже рубль опустился до отметки 65,55 руб. за доллар. Таким образом, за сутки российская валюта подешевела более чем на 2 рубля. Жители страны отреагировали на это своеобразно.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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