Доллар подорожал сразу на 2 рубля

Скачок обеспечили новые американские санкции

Российская валюта обновила антирекорд последних двух лет. В 9.30 мск в четверг, 9 августа, курс доллара на Московской бирже составлял 65,55 руб. Таким образом, за сутки он прибавил более 2 руб.

Аналогичная ситуация по отношению к евро – за европейскую денежную единицу на МБ предлагали 75,5 руб.

Главная причина обвала рубля – нервная реакция инвесторов на американские санкции против РФ. Накануне стали известны подробности нового законопроекта, внесенного в конгресс. Документ затрагивает различные сферы, от ограничений влияния РФ на деятельность Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в связи с отравлением Скрипалей до замораживания счетов крупнейших российских банков, таких как Сбербанк и ВТБ, и запрет на владение российскими бумагами федерального займа.

Если пакет санкций будет принят, рубль может упасть еще процентов на 15, полагает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена. Но пока поводов для резких поворотов нет, поэтому падение вскоре временно прекратится. "В первой половине сентября, до принятия какого-либо решения по санкциям, рубль будет чувствовать себя достаточно спокойно. От падения его защищают относительно высокие – выше $70 – цены на нефть. Скорее всего, к середине сентября рубль вернется в диапазон 61-65 рубля против доллара", – заявил аналитик "Российской газете".

Однако потом надо ожидать очередного укрепления американской валюты, полагает экономист Сергей Хестанов. Он убежден, что антироссийская риторика в преддверии осенних выборов в Конгресс США будет только усиливаться. Поэтому законодатели примут как предложенный пакет санкций, так и другие ограничительные меры. Соответственно, курс рубля и дальше будет лихорадить, заявил аналитик в эфире НСН. Не исключено, что уже этой осенью доллар преодолеет планку в 73 руб.