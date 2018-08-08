Разбег доллара остановлен

Дорожающая нефть укрепила рубль

Тренд на неуклонное повышение курса доллара в РФ временно приостановлен. Последний отчет Минэнерго США о сокращении запасов топлива в стране, а также некоторое замедление темпов добычи "черного золота" в мире оказали положительное влияние на интерес инвесторов к рублю. В результате к 10.00 мск в среду, 8 августа, он отыграл у доллара 23 копейки, и курс на МБ составил 63,51 руб.

Примерно на этом уровне валюты и будут держаться в ближайшее время, заявил руководитель управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" Александр Карпов "Российской газете". Правда, если не случится каких-то громкий геополитических заявлений. По мнению эксперта, преодолеть психологический рубеж в 64 руб. доллар сможет на фоне тенденции к выходу инвесторов из активов развивающихся рынков, а также в случае падения цен на нефть на 3% и более. Что касается новых антироссийских санкций, то пока инвесторы замерли в ожидании большей конкретики со стороны США.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на 8 августа, составляет 63,5425 руб.