Надежда только на то, что Минфин Соединенных Штатов отвергнет предложения Cената

Свежий пакет ограничений – это бомба замедленного действия. Правда, не известно, когда рванет.

Сегодня национальная валюта снова оказалась в минусе. На торгах Московской биржи курс евро колебался в пределах 75 руб., доллар в итоге остановился на отметке 64,5 рублей.

Рост вызвала в том числе публикация "Коммерсанта", где перечислялись меры, которые предлагают ввести против России республиканцы и демократы из Сената США.

В большей степени документ обращен к американскому лидеру Дональду Трампу, который чересчур церемонится с Россией. Ему необходимо систематизировать все предыдущие ограничения против РФ, обзавестись "санкционным координационным офисом", чтобы заручиться поддержкой ЕС, и центром, который будет защищать от российской угрозы. Кроме того, сенаторы подстрекают Трампа разыскать все активы российского президента, а саму страну признать "спонсором терроризма".

Программа США подтолкнула рубль к обвалу, считает аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. "Разумный объем" санкций поднимет доллар до отметки 65-70 рублей. Вместе с тем аналитик не отрицает, что Минфин США может не принять разработанный сенаторами документ.

На фоне санкций падают также ОФЗ и акции Сбербанка, в этом случае рубль показывает динамику ухода с российского финансового рынка.

"Это самая неприятная ситуация: вы знаете, что вам отрубят голову, но не знаете, когда", – заявил аналитик The Bell.

Главный экономист "Альфа-Банка" Наталия Орлова не осмелилась делать прогнозы, поскольку, уточнила она, дело касается не экономического фактора.