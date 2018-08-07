Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россияне кинулись покупать доллары

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Разочарование в рубле заставило инвесторов вкладываться в иностранную валюту

Российские инвесторы вдвое увеличили свои вложения в доллары США. Об этом свидетельствуют данные за первое полугодие 2018 года. Параллельно происходит отказ от хранения капиталов в рублях. Так, вложения в российскую валюту за второй квартал упали на 34%

Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на отчет ИК "Атон".

По теме

Наибольшие изменения в плане валютных предпочтений россиян произошли весной. Санкции США против "РусАла" и падение курса рубля в апреле подтолкнули инвесторов к покупке долларов. При этом многие не растерялись уже в "черный понедельник" 9 апреля и "черный вторник" 10 апреля, пишет URA.RU, быстро скинув ослабевший рубль.

Кроме санкций США, уже действующих в отношении России и еще обсуждаемых, на интересы российских финансистов повлияла негативная динамика развивающихся рынков на фоне благоприятной американской экономической статистики и повышение ставок ФРС. Все это идет не на пользу рублю.

Официальный доллар, установленный ЦБ РФ на 7 августа, составляет 63,4975 руб., потери российской валюты за минувшие сутки составили 4 коп.

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Газа не будет: украинцев предупредили о перспективах на зиму

Жителям Незалежной рекомендовали заклеивать окна и устанавливать печки

Путин в Крыму вызвал галлюцинации у украинцев

Им померещились сразу два российских лидера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей