Доллар вырастет благодаря Госдепу

Вашингтон потребует ввести против Москвы новые санкции, что скажется на курсе валют

Торговая война между США и Китаем, а также угроза введения новых санкций против России оказывают колоссальное давление на рубль. В ближайшее время американский доллар будет укрепляться, а российской валюте остается рассчитывать лишь на поддержку со стороны экспортеров, которым нужно запасаться рублями, чтобы уплатить налоги.



В ходе вчерашних торгов на Московской бирже отечественная валюта синхронно дешевела и к доллару, и к евро. "Американец" вырос на 26 копеек и остановился на отметке 63,32 рубля. "Европеец" укрепился на 22 копейки и вплотную подобрался к 74 рублям (73,97), сообщается на сайте торговой площадки.

Снижение стоимости рубля произошло несмотря на то, что нефтяные котировки ползут вверх. Из-за снижения запасов черного золота в США на 3,2 млн баррелей за неделю нефтяная смесь марки Brent подорожала на 0,6% и теперь стоит $73,91 за баррель, передает "Прайм". Специалистов, впрочем, это не удивляет: сейчас курс рубля не так сильно зависит от стоимости углеводородов, как обычно.

"Ключевой драйвер для рубля в последние месяцы – это общее отношение инвесторов ко всей группе рынков развивающихся стран, и в этом плане даже динамика нефтяных котировок оказывает на российскую валюту весьма посредственное влияние", – заявил в интервью "Российской газете" главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

К рисковым активам инвесторы сейчас относятся настороженно - виной всему торговые войны, развязанные Вашингтоном. Вложения в облигации федерального займа России и ценные бумаги других стран сокращаются, поэтому валюты развивающихся стран теряют в цене.

Влияние на стоимость рубля может оказать и сегодняшний доклад госсекретаря США Майка Помпео в сенате о недавних встречах президента США Дональда Трампа с лидерами России и Северной Кореи. Это событие может способствовать появлению новых заявлений о необходимости расширения санкционного давления, а российская валюта на такие словесные вбросы реагирует очень чутко. С другой стороны, последние призывы американских сенаторов к ужесточению санкций российский рынок проигнорировал.

Поддержку национальной валюте на этой неделе может оказать пик налоговых выплат, который приходится на сегодня. Российские компании уплачивают НДС, НДПИ и акцизы, что может способствовать локальному росту спроса на рублевую ликвидность. Кроме того, 30 июля отечественные компании уплачивают налог на прибыль, а значит до тех пор рубли на внутреннем рынке будут нарасхват.

Наконец, стоит подождать и заявлений от европейского регулятора. Если Европейский центральный банк не выступит с решительными комментариями в пользу ужесточения своей денежно-кредитной политики, то позитивный тон рынков может сохраниться на всю текущую неделю. Это будет означать, что рубль избежит дополнительного давления, а потому ему удастся сгладить негативное влияние новостей из-за океана.

К концу этой недели курс доллара установится в районе 63,5 рубля. В случае появления агрессивных заявлений о санкциях рубль может ослабиться еще сильнее.