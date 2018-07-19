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Доллар и евро заметно подрастут

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Курс российской валюты в скором времени резко обвалится

Над рублем сгустились тучи. В условиях снижения нефтяных котировок у него не осталось надежных факторов поддержки. Если сегодня "россиянин" еще удержится на плаву, то затем курс валюты неизбежно устремится вниз.

В ходе вчерашних торгов на Московской бирже курс доллара вырос на 36 копеек, вплотную приблизившись к психологической отметке 63 рубля. На закрытии $1 стоил 62,96 рубля. Евро тем временем достиг уровня 73,33 рубля, подорожав за день на 37 копеек, сообщается на сайте торговой площадки.

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Максимальное приближение к 63 рублям на некоторое время поможет рублю стабилизироваться. Но затем низкие цены на нефть возьмут свое. Черное золото стремительно дешевеет с прошлой недели. Сначала котировки опустились с $79 до $75 за баррель, а затем обвалились до $70.

На это есть несколько причин. Американская валюта укрепляется вслед за ростом учетной ставки в США, в Ливии восстанавливается добыча, коммерческие запасы в США оказались выше ожиданий, да к тому сланцевые установки работают на всю катушку. Если нефть и дальше продолжит дешеветь такими темпами, то рубль начнет быстро обесцениваться.

"Российская валюта еще не полностью отыграла снижение нефтяных котировок, так что в ближайшие дни рубль может находиться под давлением. Не в пользу рубля играет и общее укрепление доллара на мировых валютных рынках", – отмечает старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук (цитируется по "Прайму").

Для ослабления рубля есть и внутренние причины. Одним из таких факторов выступает последняя инициатива Госдумы по смягчению валютного контроля в отношении попавших под санкции российских компаний.

"По разным оценкам, это приведет к снижению поступления валютной выручки на сумму от 25 до 64 миллиардов долларов на годовом горизонте. Вкупе с продолжающимися интервенциями Минфина по покупке валюты на открытом рынке, сокращение предложения валюты со стороны ряда экспортеров создаст дополнительное давление на рубль", – приводит "Российская газета" мнение директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко.

На стоимость рубля также влияют торговые войны. Они ставят в невыгодное положение валюты развивающихся стран, в том числе рубль, поскольку инвесторы избегают вложений в рисковые активы и предпочитают отсиживаться в тихой долларовой гавани.

Наконец, свою роль сыграли итоги саммита президентов России и США в Хельсинки. То есть отсутствие ярко выраженных итогов. Обошлось без негатива, но излишне оптимистичные ожидания инвесторов не оправдались. В итоге "стали доминировать настроения сокращения позиций перед отпускным периодом конца июля – начала августа", отметил главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

В ближайшее время курс российской валюты будет снижаться. Движение ожидается в диапазоне 62,8-63,6 рубля за доллар. В случае дальнейшего снижения стоимости нефти или негативных геополитических сигналов "россиянин" обвалится еще сильнее.

Андрей ФИЛАТОВ
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