В РФ созрел заговор против американской валюты

Российские финансисты подготовили план по расширенному использованию рубля в международных расчетах. Об этом президента Владимира Путина уведомил глава ВТБ Андрей Костин.

Он отметил, что взятый ранее курс на дедолларизацию дал результат: россияне уже практически не берут кредиты в нацвалюте США и все реже открывают долларовые депозиты. Пришла пора делать следующий шаг, а именно – "развивать российский рынок по размещению еврооблигаций, акций" и создавать альтернативу "деривативным инструментам, которые сегодня используются на Западе".

"Нам нужно создавать, я думаю, свои инструменты. Это нам даст дополнительно и защиту нашего финансового сектора от внешних факторов, и вообще даст новый импульс для развития финансового сектора", – сказал Костин Путину на встрече в Кремле 13 июля. План действий уже готов, но нужно согласие "сверху", дал понять глава ВТБ.

"Я бы хотел, чтобы это предложение, если можно, Вы поручили рассмотреть соответствующим структурам, правительству, Центральному банку и, по возможности, поддержали курс на дальнейшую дедолларизацию и деофшоризацию нашей экономики", – обратился Костин с просьбой к главе государства.

Надо сказать, у Костина личные счеты с американской администрацией. Минфин США внес его в санкционные списки США в числе других высокопоставленных российских чиновников. По словам главы ВТБ, эта мера никак не сказывается на банке, поскольку он им только руководит, а не владеет. Но ему самому санкции доставили неприятности: ранее он ездил кататься на лыжах в Колорадо, а сейчас пришлось отказаться от этого удовольствия, рассказал Костин в интервью CNBC.