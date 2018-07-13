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Главу ФИДЕ Илюмжинова отстранили от должности из-за санкций США

Однако опальный президент Международной шахматной федерации намерен побороться за свое кресло

Руководителя ФИДЕ Кирсана Илюмжинова временно сняли с занимаемого поста решением комиссии по этике. Об этом сообщили в самой организации.

Как объяснили в пресс-службе федерации, отстранение Илюмжинова продлится полтора года, причем год – условно. Таким образом, глава ФИДЕ не сможет руководить организацией до 12 января 2019 года.

Сам Илюмжинов заявил, что решение носит политический характер – на федерацию надавили Соединенные Штаты.

"Минфин США включил меня в санкции из-за связи с сирийским руководством из-за турнира (который проходил в Сирии). Я посчитал это незаконным. Я обратился в суд против американского правительства", – сказал он телеканалу "360".

В 2015 г. Федеральное казначейство США ввело санкции против Илюмжинова, запретив ему заключать договоры на своей территории и владеть контрольными долями американских компаний, напоминает URA.RU.

Весной этого года президентский совет ФИДЕ призвал Илюмжинова немедленно уйти с должности главы федерации, поскольку это в ее интересах, отмечает "Свободная пресса".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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