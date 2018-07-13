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Встреча Путина и Трампа скажется на курсе валют

Аналитики делают прогнозы

Вечерние торги Московской биржи зафиксировали рост "иностранцев". Доллар поднялся до 62,28 руб., евро – до 72,67 руб. Курсы мировых валют увеличились на 0,04 % и 0,02 % соответственно.

Внесет коррективы в данные цифры диалог президента РФ Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом, уверены аналитики. Если верить прогнозам большинства из них, то в день встречи в Хельсинки, в понедельник, 16 июля, курс валют подпрыгнет.

"Европеец" прибавит больше копейки и дотянется до отметки в 72,8 руб. Пара доллар/рубль, согласно прогнозу, возрастет до 62,5 руб., пишет "Свободнаяпресса".

Что касается выходных, то относительно пятничного курса "американец" подорожает на 9 копеек и будет стоить 62,2934 руб. Такова воля Центробанка. Евро же, наоборот, потеряет 22 копейки. Его цена составит 72,4659 руб.

Оксана ПОДТУРКИНА
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