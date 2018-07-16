Доллару назначили цену

Ниже 50 рублей американская валюта не провалится ни при каких обстоятельствах

Российская валюта растет в цене в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако это укрепление скоро упрется в потолок, установленный Министерством финансов РФ: в дорогом рубле власти не заинтересованы.



На открытии торгов 16 июля рубль укрепился на 14 коп. к доллару и на 13 коп. к евро. Таким образом, текущая стоимость американской валюты составляет 62,42 руб., европейской – 72,96 руб., сообщается на сайте Московской биржи.

По словам экспертов, для укрепления "россиянина" есть несколько веских причин. Прежде всего это возобновление спроса на отечественные гособлигации со стороны иностранных игроков. На прошлой неделе Минфин в рамках только одного аукциона выручил $40 млрд на продаже долговых бумаг – это рекордный показатель с апреля.

"Во втором квартале приток иностранного капитала заметно сократился, но все свидетельствует о возвращении игроков и об их стремлении заработать на росте цен в случае продуктивных переговоров между Трампом и Путиным", – отметил аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко в комментарии для "Российской газеты".

"Санкции с России в ближайшее время, конечно, не снимут, но сам факт встречи позитивен. Если по итогам встречи стороны придут к договоренностям по ключевым вопросам или наметят пути нахождения консенсуса, это станет серьезным подспорьем для рубля, а также российских акций и облигаций. Если же прогресса не будет и саммит закончится дежурными заявлениями, рубль может немного откатиться вниз", – заявил в интервью "Прайму" старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук.

Вторым фактором укрепления рубля стало начало очередного налогового периода. Отечественные компании покупают нацвалюту, чтобы расплатиться с государством, поэтому спрос на нее растет.

В то же время рубль продолжает находиться под внешним давлением. Во-первых, цена на нефть никак не может восстановиться до привычных показателей после кратковременного обвала на прошлой неделе с $79 до $74 за баррель. Инвесторы ждали полной изоляции Ирана в связи с вводимыми Соединенными Штатами санкциями и боялись возникновения дефицита, потому и цена на черное золото росла. Однако теперь стало очевидно, что Тегеран сможет избежать тотальной изоляции, а в результате торгового конфликта США и Китая спрос на топливо снизится.

Во-вторых, Минфин продолжает проводить валютные операции в рамках бюджетного правила, отправляя инвалюту в закрома.

В-третьих, спекулянты продолжают отказываться от рискованных активов (к коим можно отнести рублевые облигации) в связи с продолжающимися торговыми войнами.

Впрочем, даже если нефть вновь начнет быстро расти в цене, это не гарантирует пропорционального укрепления российской валюты. Чем дороже будет становиться углеводородное сырье, тем больше средств Минфин будет направлять на закупки иностранной валюты. Давно известно, что слишком крепкий рубль невыгоден государству, потому что из-за это снижаются поступления в бюджет от экспорта.

"При увеличении стоимости нефти до $100 курс рубля может в лучшем случае остановиться на отметке 50 за доллар, что будет достаточно комфортно для бизнеса", – заключил Мащенко.

Переговоры президентов РФ и США состоятся сегодня, 16 июля, в Хельсинки. Это будет первая полноформатная встреча двух лидеров.