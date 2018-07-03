Два лидера хотят обойтись без помощников

Президент Дональд Трамп планирует встретиться тет-а-тет с Владимиром Путиным до начала официальных переговоров в Хельсинки.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированный источник. Встреча, которая произойдет 16 июля, станет первым официальным саммитом глав двух государств. Ранее Путин и Трамп беседовали только на полях международных мероприятий.

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Следует отметить, что перед прошедшими в июне переговорами лидеров КНДР и США Трамп также встретился с Ким Чен Ыном наедине. По словам американского президента, он хотел лично оценить главу Северной Кореи и почувствовать, какая "химия" возникнет между ними. Вместе с тем, отмечает источник, Путин известен как великолепный переговорщик, поэтому помощники Трампа опасаются, что российский лидер после личной встречи с американским президентом сможет перетянуть чашу весов на переговорах в свою сторону.



Политолог Константин Блохин рассказал в эфире НСН, что Трамп хочет встретиться с Путиным именно из-за этой самой "химии", которая может возникнуть, а может и не возникнуть. "Присутствие третьих лиц будет им только мешать", – считает американист.

По словам советника по национальной безопасности Джона Болтона, встреча наедине позволит двум лидерам обсудить широкий круг интересующих их вопросов.

В расширенной части переговоров в Хельсинки примут участие помощники российского и американского президентов. По данным источника, на саммите рассмотрят вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, ядерным оружием и якобы имевшем место вмешательством в выборы.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что тет-а-тем Путина и Трампа возможен. "Мы не исключаем, что, если будет подтверждена предварительная договоренность и будет предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов Путина и Трампа с глазу на глаз", – приводит слова Пескова "Пятый канал".