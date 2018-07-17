Судьбу рубля решат в Вашингтоне

Заявления главы Федрезерва США могут утопить российскую валюту

После встречи президентов США и России стоимость российской валюты устремилась вниз. Оптимистичные ожидания инвесторов, из-за которых наблюдался спрос на российские активы, пока не оправдались. Дополнительное давление на рубль окажет выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.



На открытии торгов во вторник, 17 июля, американский доллар вырос к рублю на 7 коп., до 62,4 руб., а евро – на 20 коп., до 73,19 руб., сообщается на сайте Московской биржи. Отчасти это вызвано снижением нефтяных котировок: утром стоимость барреля нефти марки Brent опустилась на 0,5% и составила 71,52 доллара. Однако углеводородный фактор в настоящий момент для рубля не так важен. Гораздо большее значение имеют геополитические события и новости из-за океана.

Валютные игроки сейчас переваривают информацию об итогах переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. "Итоги можно признать умеренно-позитивными – стороны наметили пути нахождения консенсуса. Владимир Путин назвал переговоры с Дональдом Трампом первым шагом в "расчистке завалов" в отношениях России и США. Впрочем, в случае с Дональдом Трампом нет никаких гарантий, что его риторика в Twitter относительно России станет мягче. Соответственно, и инвесторы не спешат пересматривать свое отношение к российским активам", – цитирует "Прайм" старшего аналитика компании "Альпари" Романа Ткачука.

Руководитель американского Минфина на этой неделе выступит в Конгрессе с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике Федрезерва. Опубликованный текст выступления сюрпризов не содержит: до конца 2018 г. регулятор собирается еще дважды поднять ключевую ставку. Поэтому специалистов интересуют не цифры, а тональность речи.

Если Пауэлл сохранит нейтральную риторику относительно курса монетарной политики, доходность американских облигаций останется на прежнем уровне, а курс доллара существенно не изменится. Если же он сделает резкие заявления и пообещает поднять ключевую ставку, это может привести к резкому курсовому скачку. В этом случае российский рубль может заметно упасть в цене.

Ситуация для валют развивающихся стран усугубится, если глава ФРС сделает акцент на растущих инфляционных рисках. В этом случае развивающиеся рынки могут вновь испытать отток иностранного капитала. Для России это значит, что упадет спрос на облигации федерального займа, а вслед за этим снизится и курс рубля.

Аналитики говорят, что в последнее время рубль стал тесно связан с другими валютами развивающихся стран. "Мы считаем, что на ближайшей неделе общая динамика всей группы валют emerging markets продолжит оказывать первостепенное значение на курс российской валюты", – приводит "Российская газета" мнение главного аналитика "Промсвязьбанка" Михаила Поддубского.

Влияние нефти на курс рубля снизилось благодаря действующему бюджетному правилу, которого последовательно придерживается Минфин. Сейчас цены на черное золото скачут вверх-вниз, но российская валюта при этом остается относительно стабильной. Когда котировки поднимаются, Минфин закупает больше иностранной валюты на внутреннем рынке; когда опускаются – меньше.

"Начало налогового периода также пока не окажет поддержку рублю, поскольку активизация экспортеров на рынке произойдет лишь в начале следующей недели", – отмечает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

По разным оценкам, на этой неделе доллар США останется в диапазоне 61,5– 63,4 рубля.