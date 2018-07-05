Доллар вырастет благодаря войне

Протекционистские меры Вашингтона приведут к укреплению "зеленого"

Торговые войны, которые США развязывают по всему миру, укрепят доллар и нанесут сокрушительный удар по валютам развивающихся стран. Среди прочих пострадает и рубль. Российская валюта может выйти за границы коридора и существенно обесцениться.



Накануне в ходе торгов на Московской бирже рубль просел на 9 копеек к доллару и на 6 копеек к евро. Теперь единица американской валюты стоит 63,24 рубля, европейской – 73,66. "Россиянин" находится в довольно стабильном положении, но постепенно он будет сдавать позиции под влиянием новостей из США, утверждают эксперты.

Обострение торговых отношений между США, Китаем, ЕС и рядом других стран оказывает негативное влияние на мировые рынки. Инвесторов провоцируют на распродажу рисковых активов, а на развивающихся рынках это в первую очередь приводит к ослаблению национальных валют, говорит аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова.

С ней соглашается ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. По его словам, торговые войны сопровождаются валютными, поэтому основной риск для рубля исходит именно из этой области.

Торговые ограничения могут вступить в силу уже завтра. Так что рубль может начать падение уже в конце недели. "В пятницу вступят в силу новые американские пошлины на китайский импорт. Китай может завтра объявить ответные меры, что негативно скажется на динамике курса рубля", - отмечает аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов.

Другим мощным фактором давления на рубль являются валютные интервенции Министерства финансов РФ. Летом на рынке обращается меньше средств, но ведомство объемы покупок долларов и евро не снижает. Это приводит к тому, что рубль чувствует себя крайне неуверенно.

Накануне Минфин объявил о том, что в июле он приобрел иностранные денежные единицы на общую сумму 347,7 млрд рублей. Это меньше июньского рекорда в 379,7 млрд рублей, но больше майского показателя в 322,8 млрд рублей.

Надежной подпоркой для рубля остается стоимость нефти. Сейчас черное золото торгуется вблизи отметки $78 за баррель смеси Brent: поддержку ценам оказывают данные по снижению запасов нефти в США, а также решение ОПЕК нарастить квоты на чуть меньший объем, чем ожидал рынок.

"Недавние новости о блокировке портов в Ливии и сокращении добычи в Иране из-за санкций США также не дают котировкам черного золота снижаться. Высокие цены на нефть оказывают существенную поддержку курсу рубля", – отмечает Дарья Желаннова.

С середины апреля доллар находится в диапазоне 61-64 рубля. Едва ли он пересечет эти границы в ближайшие дни. Но по мере постепенно ослабевания рубля барьер будет преодолен. Снижение стоимости российской валюты будет продолжаться до конца месяца, когда состоится очередное заседание Федеральной резервной системы США. На нем может быть принято решение о смягчении кредитно-денежной политики, что приведет к ослаблению доллара.