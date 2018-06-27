Рубль взлетает и падает

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На торгах Московской биржи курс доллара незначительно прибавил – до 63,12 руб. А евро, наоборот, опустился. Его цена составляет 73,1 руб.
Причем взлет "американца" в процентном эквиваленте на порядок меньше падения "европейца" – 0,14% и 0,44% соответственно.
Объем долларовых торгов соответствует среднему значению последнего месяца, торги евро на 40% выше. Аналитики сходятся во мнении, что позитивная тенденция в отечественных индексах и рублевых парах продолжится, пишет "Свободная пресса".
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