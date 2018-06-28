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Доллар растет на фоне падающего рубля

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Legky
На открытии торгов 28 июля стоимость американской валюты повысилась сразу на 17 копеек

В четверг в полдень американский доллар на Московской бирже стоил 63,28 рубля. Это несколько ниже, чем во время утренних продаж, но все равно значительно выше, нежели за него давали в среду, 27 июля.

При этом европейская валюта не так интересует покупателей. Днем в четверг за 1 евро на ММВБ давали 73,02 руб., что на 9 копеек меньше, чем утром.

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При этом официальный курс доллара, установленный Центробанком на 28 июля, составляет 63,1359 руб., евро – 73,6038 руб. Валютный курс с расчетами "на завтра", то есть на пятницу 29 июля, еще не объявлен, но тенденция к росту не оставляет сомнений, что рубль официально подешевеет.

Ранее "Утро" приводило объяснение эксперта, почему слабеет российская валюта.

Вера СВЕТЛОВА
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