Шанс на дешевый доллар потерян

Российская валюта слабеет

Курс доллара в России снова пошел на повышение. На закрытии торгов накануне он стоил 63 рубля 79 копеек, то есть прибавил 17 копеек. В пятницу тенденция продолжится, уверен профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Борис Хейфец.

Дело не только в том, что в конце рабочей недели финансовые игроки традиционно фиксируют прибыль, пояснил эксперт "Российской газете". В этот раз на рубль давит и такой внешний фактор, как состояние глобального рынка нефти.

В эти дни в Вене проходит заседание ОПЕК в формате ОПЕК+, то есть с участием России и ряда других нефтедобытчиков, не входящих в картель. Ожидается, что после полутора лет заморозки уровня производства "черного золота" и даже его снижения, участники договорятся о повышении объемов продажи нефтяного сырья. Такие решения всегда бьют по рублю, поэтому сейчас валютный рынок отреагировал соответствующим образом, не дожидаясь окончания заседания ОПЕК.

Накануне министр финансов, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов признал, что рубль давно бы укрепился, если бы не бюджетное правило, действующее в России. Согласно ему, все нефтяные доходы, поступающие в казну при продаже нефти дороже 41 доллара за баррель, идут на закупку иностранной валюты, которая потом поступает в Фонд национального благосостояния. В этом году Минфин уже приобрел валюту на 1,3 трлн рублей, а в июне на эти цели планируется пустить еще 380 млрд рублей. Понятно, что когда государство такими темпами покупает доллары, евро и прочие чужие денежные знаки, своя валюта теряет в цене.

Ранее эксперты предположили, что стоимость доллара к сентябрю достигнет 70 рублей.