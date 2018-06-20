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Доллар рухнет до 50 рублей

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Российские власти должны лишь сделать одно "телодвижение"

Без бюджетного правила "зеленый" подешевел бы до 50 рублей. Такова реальная цена доллара. Об этом заявил на правительственном часе в Совфеде глава Минфина РФ Антон Силуанов.
По его словам, сегодня действует бюджетное правило, которому подчинается прогнозируемый рублевый курс.

"Конечно, рубль был бы крепче. Но в случае снижения цены на нефть мы бы имели обратное качение. Такая волатильность, такая непредсказуемость, конечно, ударяет по предпринимателям", – передают слова министра "РИА Новости".

Он пояснил, что возглавляемое им ведомство на излишки от продажи нефти приобретает валюту. Но при условии, что черное золото реализуется дороже 40 долларов за баррель. Закупленная валюта затем идет в Фонд национального благосостояния.

"Основная задача даже не столько сформировать запасы, что тоже очень важно, сколько обеспечить предсказуемость в ведении предпринимательской деятельности от курсовых колебаний", – подчеркнул Силуанов.

Оксана ПОДТУРКИНА
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