Колебание курса рубля обусловлено противоречием естественных процессов рынка и желания финансовых властей

Укрепление рубля, зафиксированное утром в понедельник, 25 июня, не продлится долго. В этом убежден член совета директоров АКГ "Финэкспертиза" Агван Микаелян. По его мнению, на текущей неделе курс будет колебаться на уровне плюс-минус полтора рубля по отношению к доллару и евро.

По идее, все факторы сейчас способствуют подорожанию рубля. Нефть растет в цене – это раз, поясняет эксперт "Российской газете". В страну сейчас хлынул поток иностранных туристов-футбольных болельщиков – это два. Конец второго полугодия, то есть наступил промежуточный отчетный налоговый период – это три. И несмотря на это, российская национальная валюта слабеет или держится на одном уровне. По мнению эксперта, это может означать одно – финансовые власти сейчас активно вмешиваются в происходящее на валютном рынке, не давая рублю укрепиться, чтобы не пришлось корректировать бюджетные планы.

Таким образом, высокий курс доллара и евро в РФ зафиксирован надолго. На вторник, 26 июня, ЦБ РФ установил стоимость доллара в размере 62,95 руб., что на 5 копеек выше предыдущего, евро поднялся на 4 копейки до 73,31 руб.