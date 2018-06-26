К концу дня доллар взлетит

Американская валюта подорожает до 63 рублей

"Зеленый" прибавил четыре копейки из расчета на "завтра", евро – одну. Так, на открытии торгов на Московской бирже первый укрепился до 62,82 рубля, второй – до 73,46 рубля.

Рост курса валют прогнозирует начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финан" Георгий Ващенко. По его мнению, день не будет богат на фундаментальные события, которые сказались бы на торгах.

"Вероятнее всего, пары USD/RUB и EUR/RUB будут расти после вчерашнего укрепления. Дополнительным фактором умеренного ослабления рубля служит внешний фон. Американский рынок снижается, это может вызвать коррекцию котировок акций российских компаний и ударить по рублю", – отметил аналитик в интервью "Российской газете".

Он также объяснил укрепление курса "иностранцев" снижением цены на нефть, которое спровоцировали переговоры стран ОПЕК+.

Таким образом, американская валюта доберется до отметки 63,50 рубля, европейская может достигнуть 74,30, считает эксперт. Впрочем, он не исключил и другой вариант развития событий. Валютный рынок отреагирует на динамику внешних площадок, которая скорректирует стоимость "американца" и "европейца", если перейдет из негативной в позитивную или умеренную.

"То можно ожидать, что пары доллар-рубль и евро-рубль закроются вблизи уровней 63 и 73,70 соответственно", – подытожил аналитик.