Рубль продолжает сдавать свои позиции по отношению к доллару и евро

Накануне на валютной секции Московской биржи российская валюта просела к доллару на 0,4%, до 63,1 руб., и к евро – на 0,2%, до 73,6 руб. Однако, это далеко не все "радости", которые готовит нам валютный рынок.

Очередной из них поделились эксперты "Райффайзенбанка" в аналитическом обзоре за июнь. По их подсчетам, на протяжении всего последнего времени из российских банков стремительно утекают запасы иностранной валюты. Так, если на начало месяца банкам было доступно порядка $8,1 млрд, то к его концу "валютная заначка" сократилась до $1,7 миллиарда.

Свободной валютной ликвидности у банков не осталось, резюмируют авторы обзора. В валютной части баланса отток средств по клиентским счетам составил всего $1,5 млрд, что заметно меньше $10,6 млрд в апреле, когда корпорации проходили пик выплат по внешнему долгу. И это при том, что из кредитования банки высвободили $3,3 млрд, что означает, что по кредитно-депозитным операциям банки имели приток валютной ликвидности.

Однако все это не помешало им по каким-то причинам существенно сократить на $5 млрд свои вложения в ликвидные валютные активы. В результате объем высоколиквидных активов снизился на $4,5 млрд, что привело к падению запаса валютной.

Таким образом, несмотря на высокие цены на нефть, по итогам мая в системе возникли условия для образования дефицита валютной ликвидности.

"Причина происходящего очевидна, – пояснил "Утру" вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский. – Во-первых, это скупка валюты Минфином. Таким образом он пытается поддерживать доходы бюджета не давая рублю укрепляться"

По мнению эксперта, при нынешних ценах на нефть курс доллара к рублю уже давно должен был находиться в районе 55 руб., вместо того чтобы тестировать двухмесячный минимум на отметках выше 64 руб. за доллар.

"Во-вторых, – добавил Вязовский, – свою роль продолжает играть ускоряющийся отток капитала с рынка российского госдолга. Тут тоже ситуация понятная. После ЧМ инвесторы ожидает обострения геополитической ситуации и новых санкций. Этого же ждет и ЦБ, распродавая казначейские облигации США. В такой ситуации участники рынка заранее бегут из отечественных долговых бумаг".

Каковы вероятные последствия происходящего? "Мы считаем, что рубль с большей вероятностью будет демонстрировать динамику к ослаблению, – отмечают в своем обзоре аналитики "Райффайзенбанка". – Мы ждем ослабления до 64 рублей после окончания текущего налогового периода".

Приведет ли все это к дефициту валюты и еще более резкого росту ее стоимости? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Рубль по-прежнему остается под воздействием двух противоположено направленных факторов.

С одной стороны, это сохраняющаяся угроза массовой распродажи инвесторами активов развивающихся стран, включая российские.

Как заявил вчера инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc., он намерен сократить позицию по валютам развивающихся стран. Обеспокоенность обусловлена тем, что эскалация торговой войны США с Европой и Китаем, перерастет в глобальную рецессию. В этом случае, позиции России и рубля окажутся под серьезной угрозой.

С другой стороны, на нефтяном рынке продолжается рост на фоне ожидаемого ухода с него Ирана и Венесуэлы.

Как сообщил Bloomberg источник в Госдепартаменте США, Вашингтон начал переговоры с ключевыми клиентами Ирана на нефтяном рынке о необходимости сократить закупки до нуля, когда вступят в силу новые американские санкции.

Все это дает нефти, а с ней и российскому рублю определенные шансы.