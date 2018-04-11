Когда кончится валютная лихорадка

Рубль успокоится, когда прояснится геополитическая обстановка

В ходе торгов на Московской бирже 11 апреля курс евро поднимался выше 80 рублей. Такое произошло впервые за два с лишним года. Так много единая европейская валюта в последний раз стоила в марте 2016-го.



В настоящий момент рубль немного отодвинул иностранные валюты от опасных рубежей, тем не менее темпы его ослабления выглядят пугающе. С начала торговой сессии доллар подорожал на 1,13 руб., евро – на 1,49 рубля. В настоящий момент за единицу американской валюты дают 64,14 руб., "европеец" стоит 79,34 рубля.

Рубль сохраняет колоссальную зависимость от геополитической повестки. Появление негативных новостей, в первую очередь о развитии конфликта в Сирии, приводит к новым потрясениям. Накануне после закрытия бирж прошло заседание Совета безопасности ООН, на котором стало понятно, что ситуация в ближневосточной республике далека от разрешения. Из-за этого рубль сегодня утром пережил очередное падение.

Когда все выпустили пар, национальная валюта немного укрепилась, приводит The Bell мнение аналитика Nordea Bank Дениса Давыдова. Если плохие новости снова появятся, "деревянный" уже сегодня может уйти в диапазон 65-70 руб. за доллар.

Дальнейшее развитие событий на валютном рынке предсказать невозможно. Нефть продолжает уверенно дорожать, и это обстоятельство тянет курс рубля вверх. Падение объема вложений в российские активы тащит нацвалюту в противоположную сторону. В любой момент может вмешаться геополитический фактор, и это окажется решающим обстоятельством.

Пока непохоже, что геополитическая напряженность ослабнет. "Дело Скрипаля" продолжает оставаться на повестке дня. Американцы вновь заговорили об очередной порции ограничительных мер против российского бизнеса, когда наша страна еще не пришла в себя после предыдущего удара.

Конфликт в Сирии, кажется, дальше будет только накаляться. Чем больше американцы говорят о готовности нанести удар по позициям Башара Асада, тем упорнее представители российской власти обещают Вашингтону "серьезные последствия". Тем самым Москва еще больше ослабляет позиции рубля.

Граждане уже готовы броситься в магазины, чтобы скупать на свои рублевые сбережения бытовую технику, пока они не обесценились, или в банки – чтобы купить более стабильную валюту. Эксперты советуют им этого не делать: ситуация остается неопределенной, доллар и евро могут в любой момент уйти с пиковых значений в сторону снижения, и тогда скупивший инвалюту человек окажется в проигрыше.

Российские власти продолжают сохранять олимпийское спокойствие, наблюдая за колебанием рублевого курса. В Министерстве финансов заявили, что не видят угрозы стабильности российской экономики, а потому ведомство не собирается предпринимать каких-либо мер для укрепления рубля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во всем обвинил спекулянтов. "Это эмоциональные проявления, может быть, частично спекулятивные проявления. Здесь требуется спокойная и трезвая оценка ситуации. Вы знаете, что волатильность случается. Система обладает изрядным запасом прочности ", – заявил он.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что санкции – это даже хорошо для российской экономики. Мол, наша страна справится с этим давлением и даже обратит его себе на пользу.

Независимые эксперты полагают, что курс рубля стабилизируется, когда прояснится ситуация относительно дальнейших санкций и геополитической напряженности. При этом они предупреждают, что в ближайшие недели доллар не вернется к уровню 57-58 руб., на котором он находился больше года. Коррекция может занять несколько месяцев. "По мере стабилизации ситуации и оценки рисков поддержка со стороны нефти не даст рублю провалиться. Думаю, что возврат курса к 60-61 рублю вполне возможен при отсутствии дополнительного потока негатива", – полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова.