Рубль сильно проиграл евро

Европейская валюта бьет рекорды

Курс рубля в среду, 11 апреля, продолжил падение. По данным Московской биржи, евро уже бьет максимумы марта 2016 года. Сегодня в ходе торгов за него давали до 80,15 рубля. При этом официальный курс к 11:00 мск составил 76,85 рубля.

Доллар побил максимум с декабря 2016 г., поднявшись до отметки 64,77 рубля.

Нефть марки Brent с утра потеряла в цене 0,3%, сейчас за баррель дают 70,81 доллара.

Обвал российской валюты начался в понедельник, 9 апреля. Эксперты связывают эту тенденцию с новыми ограничительными мерами, введенными США в отношении России.