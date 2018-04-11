Рубль сильно проиграл евро

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Курс рубля в среду, 11 апреля, продолжил падение. По данным Московской биржи, евро уже бьет максимумы марта 2016 года. Сегодня в ходе торгов за него давали до 80,15 рубля. При этом официальный курс к 11:00 мск составил 76,85 рубля.
Доллар побил максимум с декабря 2016 г., поднявшись до отметки 64,77 рубля.
Нефть марки Brent с утра потеряла в цене 0,3%, сейчас за баррель дают 70,81 доллара.
Обвал российской валюты начался в понедельник, 9 апреля. Эксперты связывают эту тенденцию с новыми ограничительными мерами, введенными США в отношении России.
Госпожа немецкий канцлер пытается сохранить лицо и перед Россией, и перед Незалежной
Все делается ради благополучия граждан