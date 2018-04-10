Китай и Россия обойдутся без доллара
В 2018 г. объем российско-китайского товарооборота может впервые достичь $100 миллиардов. Такие данные приводит Министерство экономического развития РФ. Компании из двух стран все активнее переходят на прямые расчеты в юанях и рублях. В перспективе российско-китайская торговля может вообще отказаться от долларового посредничества. Это особенно актуально в условиях усиления санкций.
По итогам 2017 г. двусторонний товарооборот РФ и КНР увеличился на 31,5%, составив $87 миллиардов. Китай уверенно занимает первое место в списке крупнейших торговых партнеров нашей страны. В прошлом году на его долю пришлось 15% всей российской международной торговли, в январе этого – 17,2%. У идущей второй Германии – всего 8%, сообщает RT.
Активизация торговли ведет к росту прямых расчетов в национальных валютах. В прошлом году 15% поставок были оплачены в юанях и 9% в рублях. В Банке России отмечают, что такая практика выгодна обеим странам, так как платежи в нацвалютах осуществляются быстрее и обходятся дешевле – не нужно платить комиссию за конвертацию.
Кроме того, это позволяет снизить зависимость расчетов от влияния третьих стран – США, Великобритании, стран ЕС. Россия и Китай не задействуют их валюты и их банковские системы. То есть Запад не контролирует товарооборот между странами, и он становится более независимым.
А еще российские и китайские банки все чаще при взаиморасчетах используют не международную платежную систему SWIFT, которую контролирует Запад, а ее китайский аналог CIPS (China International Payments System).
Пара рубль – юань становится все более популярной и на Московской бирже. Курс юаня к рублю устанавливается напрямую (без участия доллара США) на базе заявок на покупку и продажу юаня в зависимости от спроса и предложения, отметили на торговой площадке.
Для Китая переход на международные расчеты в юанях – это национальная экономическая стратегия. На последнем съезде Компартии Китая была поставлена задача "интернационализации юаня". Это отчасти совпадает с интересами нашей страны. Рубль слишком сильно привязан к доллару и евро и зависит от их "настроения". А в условиях геополитической напряженности и постоянно растущего санкционного бремени такая зависимость для нашей экономики смерти подобна.
Поэтому если шестая часть внешней торговли РФ в перспективе вообще обойдется без участия долларов и евро, то это лишь укрепит и российскую валюту, и экономику в целом. Тогда рубль будет лучше защищен от потрясений, подобных вчерашнему, когда инвесторы слишком эмоционально отреагировали на заявления и действия Вашингтона.
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