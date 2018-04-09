Евро взлетел выше 75 рублей

Российская валюта сломалась под напором новых санкций

Курс евро 9 апреля к 17:09 вырос до 74 руб. 56 коп., доллар – до 60 руб. 52 копеек.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Евро преодолел отметку 74 руб. впервые с 4 августа 2016 г., доллар в последний раз торговался свыше 60 руб. в середине ноября прошлого года.

Аналитики считают, что резкое падение курса рубля вызвано новыми санкциями США против России и обострением ситуации в Сирии, сообщает "Интерфакс".

Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о введении новых ограничений в отношении Москвы 6 апреля. Эти меры были приняты на основании опубликованного в начале года так называемого "кремлевского доклада".

Отмечается, что в ближайшее время власти США обсудят новые антироссийские санкции, связанные с недавней химической атакой в Сирии. Президент Дональд Трамп написал в Twitter, что президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку "животного Асада" и что за химическую атаку придется "заплатить большую цену".