Вашингтон выдумывает новые поводы, чтобы насолить Москве

Америка спит и видит, как бы загнать Россию в угол и сделать из нее отверженное миром государство. На пути к цели все средства хороши – по такому принципу действуют Штаты и стремятся к ней всеми правдами и неправдами.

Своим мнением относительно очередных санкций США из-за сирийской ситуации поделился в интервью RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

"Не существует критерия, за что вводить санкции. Критерий только один – не ослаблять механизм и постоянно наращивать усилия… Штаты используют все возможности для того, чтобы сделать из России страну-изгоя", – заявил Судаков.

Впрочем, по его мнению, все попытки США будут тщетны, но просто так они не сдадутся. "Не получится, но усилия будут предприниматься серьезные. Предлог абсолютно не важен – будь это дело Скрипалей, химическое оружие или абсолютно правовой механизм возврата Крыма. Задача одна – делать так, чтобы Россия находилась под давлением", – пояснил политолог, предположив, что не за горами очередной "мыльный пузырь", который Вашингтон раздует на пустом месте.

"Изобретение новых и новых фактов – вопрос времени", – подчеркнул эксперт.

По словам Судакова, американский лидер окружил себя людьми, которые "натравливают" его на Россию, так что недружелюбный посыл в сторону нашей страны будет только усиливаться.

"Сейчас очень многие исследователи, в том числе и в Штатах, советники нынешнего президента, такие, как Джон Болтон (советник президента США по национальной безопасности), полагают, что если США не сделают все, чтобы уничтожить Россию, второго шанса не будет. У Болтона в Белом доме сейчас будет одна роль – находить максимально уязвимые точки России и наносить по ним удары. Этот человек – классический ястреб", – заверил политолог.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Соединенные Штаты намерены обсудить введение новых антироссийских санкций. Вашингтон обвинил нашу страну в организации неподтвержденной химатаки на город Дума. Российское Минобороны опровергло информацию об этом.

В Кремле новую заокеанскую нападку назвали вопиющей. "Это новая история. Она достаточно вопиющая с точки зрения незаконности, попрания норм всего и вся", – цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Telegram-канал LIFE SHOT.

Представитель Кремля отметил, что на оценку ущерба и выработку плана "по максимально возможному исправлению ситуации" потребуется время. Сейчас, по словам Пескова, госаппарат анализирует происходящее.

"Этот вопрос целиком в ведении правительства. И выработка позиции, возможных мер по поддержке или иных мер по минимизации последствий этих рестрикций находится именно в кабинете министров. В Кремле, естественно, внимательно наблюдают за процессами на рынке и находятся в координации с правительством", – подытожил Песков.