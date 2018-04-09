Граждане так сильно любят отечественную валюту, что снижение курса их не пугает

Жители нашей страны ни на секунду не сомневаются, что национальная валюта обесценится. Но при этом упорно продолжают хранить свои сбережения в рублях. Такой парадокс проявился в ходе социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство граждан ждет снижения стоимости рубля к доллару. Более половины респондентов (52%) заявили, что через три месяца единица американской валюты будет стоить 61 руб. (среднее значение по ответам тех, кто дал конкретный прогноз). Через год, по мнению россиян, за доллар будут давать 64 руб. (точный прогноз дали 38% участников опроса). Опрос проводился при официальном курсе Банка России 57 руб. за доллар.

Те же тенденции отмечались и год назад. Тогда доллар также стоил 57 руб., и россияне ждали, что через три месяца его цена вырастет до 60 руб., а через год составит 59 рублей.

Неуверенность в будущем рубля, однако же, не мешает россиянам доверять свои кровно заработанные деньги национальной валюте. Именно в ней две трети участников опроса (68%) хранят сбережения. Долларам отдают предпочтение 5% граждан, евро – 3%, другим валютам – 1%. У 29% россиян нет "подушки безопасности". Примечательно, что в Москве и Санкт-Петербурге рублевых скептиков куда больше: в столицах иностранным валютам отдают предпочтение 12% и 11% жителей соответственно.

Официальная статистика Центробанка подтверждает, что россияне говорят правду. По состоянию на 1 февраля объем привлеченных российскими банками вкладов в рублях составлял 20,1 трлн рублей. Это в четыре раза больше, чем объем инвалютных вкладов – 5,2 трлн рублей.

В прежние годы в рублях сбережения держало меньшее число граждан – от 52% в 2015 г. до 59% в 2017-м. При этом число домохозяйств, не имеющих сбережений, последовательно снижается. В 2015 г. запасов не делал 41% россиян, в 2016-м – 38%, в 2017-м – 37%.

За курсом валют регулярно следит больше половины россиян. При этом интересующихся граждан постепенно становится все меньше: сейчас таких 54%, а в прежние годы было от 56% до 60%.

Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб не видит ничего странного в том, что россияне предсказывают рублю незавидную участь, но при этом продолжают вкладываться в отечественную валюту. Это "наглядное свидетельство оздоровления российской экономики и общества в целом", считает эксперт.

Чернозуб не исключает, что россияне лучше ориентируются в обстановке на валютном рынке, чем чиновники и экономисты. "Уже более года ожидания домохозяйств колеблются в диапазоне 63-65 рублей за доллар. Может ли оказаться так, что домохозяйства лучше других субъектов хозяйственной деятельности ощущают завышенность курса рубля к доллару? Посмотрим", – заключил он.