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США добьют Россию санкциями против госдолга

Фото: utro.ru
продолжениеВ России испугались непредсказуемости санкций
В американском парламенте зреет новый пакет ограничительных мер

Конгресс Соединенных Штатов работает над новым санкционным пакетом, который коснется госдолга и государственных банков Российской Федерации.

Законопроект появился в базе документов американского парламента.

В тексте говорится о том, чтобы запретить гражданам и компаниям из США "участвовать в сделках, финансируя или иным образом занимаясь суверенным долгом России".

Под запрет попадают ценные бумаги сроком обращения более 14 дней, выпущенные Центробанком, Минфином РФ или от имени Фонда национального благосостояния. Также в черный список попали Сбербанк, "Банк ВТБ", "Газпромбанк", Банк Москвы, "Россельхозбанк", "Промсвязьбанк и Внешэкономбанк".

Отмечается, что новые санкции планируется ввести против России в качестве ответной меры на нападение бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Напомним, что Скрипалей отравили 4 марта в британском Солсбери.  

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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