Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В России испугались непредсказуемости санкций

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
продолжениеРубль испытает шок
Эксперты озвучили, какие последствия вызовут новые ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов

Российских банкиров пугает неясность. Именно это характеризует новые санкции США против РФ. Первый зампред Центробанка Сергей Швецов в этом усмотрел основной риск. 

"Самый главный момент текущего дня – что не всем понятно, как все-таки интерпретировать юридически все эти вещи. И какие последствия будут они иметь", – цитирует зампреда ЦБ РИА "Новости".

По его мнению, падение рубля – вполне "адекватное" стечение обстоятельств и Банк России пока не будет снижать волатильность, иными словами, ЦБ не намерен регулировать изменчивость цены. "Мне кажется, надо ждать ясности. Когда юристы сядут, оценят, инвесторы придут в себя", – отметил Швецов.

В свою очередь, глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что рынку потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к очередным американским мерам. "Мы все знаем, что российская экономика – открытая экономика, у нас большая доля экспорта, много крупных компаний, экспортно ориентированных. Поэтому изменение внешних условий не может не влиять на российскую экономику", – заверила Набиуллина, добавив, что благодаря действиям регулятора ограничения не повлияют на инфляцию.

Напомним, минувшая рабочая неделя завершилась санкциями США, под которые попали российский бизнес, компании и ограниченное число чиновников. Персонами нон грата теперь являются миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, компании En+ Group, группа "ГАЗ", "РУСАЛ", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины", группа "Ренова".

На этом фоне обрушился фондовый рынок и упал рубль. Не спасла его даже подорожавшая нефть. Сегодня, 10 апреля, диапазон курса доллара на торгах Московской биржи составил 60,28 – 63,95 рубля. Евро колеблется от 74,19 руб. до 78,77 рубля. Эксперты отмечают, что такого роста "американец" с "европейцем" не достигали больше года, с декабря 2016-го.

Будет ли дальше деревянный идти по наклонной, зависит от того, насколько быстро и в каком количестве иностранные инвесторы покинут российские рублевые активы, считает главный инвестиционный стратег финансовой группы "БКС" Максим Шеин.

"Это относится как к облигациям, так и к акциям. После введения санкций многие инвесторы и спекулянты запрашивают консультации у юристов на предмет оценки дальнейших действий на рынке: насколько они могут дальше продолжать работать на бирже, по каким бумагам и в каком объеме совершать сделки с российскими активами", – отметил эксперт в интервью RT.

По его словам, если инвесторам порекомендуют не играть с российскими активами, то американская валюта хорошенько подпрыгнет. "Мы можем увидеть курс доллара в районе 70 рублей. С другой стороны, ЦБ своими операциями может удержать валютный курс от резких колебаний. Поэтому сочетание этих факторов будет определять дальнейшую динамику валютного курса", – подчеркнул собеседник RT, заверив, что иностранцы до сих пор еще интересуются нашими бумагами, несмотря на выпады США и внешнеполитическую ситуацию в целом.

Впрочем, если верить Дмитрию Медведеву, в российской экономике все спокойно, отчитался премьер перед президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом председатель правительства намерен сообщить в парламенте.

"По итогам за 2017 год я собираюсь доложить коллегам депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом", – отрапортовал Медведев. Текст его сообщения размещен на сайте Кремля.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Юлию Скрипаль назвали марионеткой британцев

Дочь экс-полковника ГРУ не скажет ничего, что может трактоваться в пользу России

Медики скрывают секрет чудесного исцеления Скрипалей

Дочь экс-шпиона выписали еще накануне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей