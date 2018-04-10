Рубль испытает шок

Аналитики предсказали российской валюте два пути

Российская валюта обесценивается не по дням, а по часам. Сегодня, 10 апреля, установлен рекордный за последние годы максимум курса евро и доллара.

На торгах первый перепрыгнул 78 руб., чего не наблюдалось с конца 2015-го, а второй превысил 63 руб., что последний раз было летом 2016-го.

По курсу ЦБ американская валюта прибавила почти 4 руб. и составила 62,27 рубля, а европейская – без малого 5 руб., поднявшись до 76,85 рубля.

Аналитики сошлись на четырех причинах, которые привели к столь резкому обвалу.

Во-первых, "черный понедельник" настолько напугал инвесторов, что они решили как можно быстрее избавиться от российских денег. Во-вторых, сохраняется опасность новых санкций из-за "дела Скрипаля". Хотя рынок еще не успел отойти от американских ограничений, продолжая реагировать на них, – и это третья причина. А четвертая кроется в заверениях главы ЦБ, которая заявила о финансовой стабильности. Это означает, что регулятор не видит причин для вмешательства в экономику страны и не собирается принимать какие-либо меры поддержки рынка.

Эксперты высказали The Bell два варианта развития событий. Первый – базовый, второй – шоковый.

Если в России будет все спокойно, цена рубля за считанные дни вернется на круги своя, опустившись в диапазон 59-62 рубля. Для этого власти должны успокоить инвесторов: мол, ситуация под контролем. Так выглядит базовый сценарий.

Шок вызовет стоимость доллара порядка 70 рублей. И предсказать масштаб бедствия никто не берется, как и череду событий, которые приведут к такому росту заокеанской валюты.