Обвал рубля очень скоро отразится на стоимости электроники

Падение национальной валюты приведет к повышению ценников на технику. Подобная тенденция будет наблюдаться уже на следующей неделе.

Как выяснила газета "Коммерсантъ", ряд производителей подняли закупочные цена на электронику примерно на 5-10 процентов. По словам представителей "М.Видео", сеть делает все возможное, чтобы притормозить этот процесс.

Если рубль не реабилитируется, компания Candy Hoover Group увеличит стоимость отгрузки продукции. Также через неделю. В то же время в салонах связи уверяют, что смартфоны и прочая электроника не подорожают. Во всяком случае, пока.

В том, что нет причин для беспокойства, заверила директор по корпоративным коммуникациям рилейлера в России Мария Курносова. По ее сведениям, о каком-либо движении относительно закупок поставщики молчат.

"На данный момент компания "Ашан Ритейл Россия" не получала уведомлений от поставщиков об изменении закупочных цен. Поведение клиентов не изменилось, повышенного спроса на какие-либо товары не наблюдается", – цитирует Курносову RNS.

Также о стабильности цен заявили в Metro. "Изменения валют только начались. Мы пока никаких обновлений не принимаем. Всего в компании около 5500 поставщиков, из них 1514 – локальные, то есть локальные партнеры составляют порядка 27%", – отметили в пресс-службе сети.

"Магнит", X5 Retail Group и "Лента" пока отмалчиваются.

Уже второй день подряд американские санкции понемногу обесценивают рубль. На торгах Московской биржи евро перешагнул отметку в 78 рублей, доллар – 63. Это рекордные цены последних лет.

Выпад Штатов ослабил не только курс национальной валюты, но и сломил российский фондовый рынок, "ограбив" крупнейших бизнесменов на $16 млрд.